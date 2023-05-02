Фролов Дмитрий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10726. ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 25 л., Ижевск. у., Шарканск. в., д. Собино. Н. С. 3 уч. Ижевск. у. Ст. 78, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/І—26.
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