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Егоров Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4336. ЕГОРОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 24 л. г. Калуги. Н. С. 1 уч. г. Калуги. Ст. ст. 88, 180 п. «б», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. 2 м. Исп. 20 июни 923.

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