Александров Федор Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12686. АЛЕКСАНДРОВ, ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Сольвычегодск. у., Ильинско-Подамск. в., с. Бдезукова; — Н. С. карбата г. В.-Устюга. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокращ. до 6 м. Исп. 11 мая 920.
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