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Дубровин Василий Феофилактович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубровин
Имя
Василий
Отчество
Феофилактович
Дата исполнения приговора
17 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4136. ДУБРОВИН ВАСИЛИЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ, 27 л. б. Симбирск. у., Покровск. в., с. Каменки. Н. С. 5 уч. б. Симбирск. у. Ст. 140, лиш. св. 4½ г. Исп. 17 мая 923.

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