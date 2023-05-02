Бухальский Владислав Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухальский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130483. бухальскій, Владиславъ Игнатьевъ. К. Влоцлав. у., гм. Пышково, д. Воля-Адамова, 13 л.; — Гм. С. 4 окр. Блонск. у. 25 Сент. 909, 11, 169 и 8 п. 170 М., особ. помѣщ. при тюр. 3 м. Исп. 16 Окт. 909. | 21 Янв. 909 г. Гм. С. 4 окр. Блонск. у., 11 и 169 М.—отданъ подъ надз. матери. 20 Дек. 908 г. Гм. С. 4 окр. Блонск. у., 11 и 169 М.—отданъ подъ надз. матери.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.