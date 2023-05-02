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Бухальский Владислав Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бухальский
Имя
Владислав
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130483. бухальскій, Владиславъ Игнатьевъ. К. Влоцлав. у., гм. Пышково, д. Воля-Адамова, 13 л.; — Гм. С. 4 окр. Блонск. у. 25 Сент. 909, 11, 169 и 8 п. 170 М., особ. помѣщ. при тюр. 3 м. Исп. 16 Окт. 909. | 21 Янв. 909 г. Гм. С. 4 окр. Блонск. у., 11 и 169 М.—отданъ подъ надз. матери. 20 Дек. 908 г. Гм. С. 4 окр. Блонск. у., 11 и 169 М.—отданъ подъ надз. матери.

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