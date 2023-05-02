Потоков Тох Магомчиреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потоков
- Имя
- Тох
- Отчество
- Магомчиреев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97888. ПОТОКОВЪ, ТОХЪ МАГОМЧИреевъ, 31 г. Горецъ аула Мамхеговскаго, Майкопск. отд.; — М. С. 4 уч. Майкопск. окр., 26 Апр. 911, 177 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 911. | 5 Сент. 908 г. Г. С. г. Майкопа, 170 М., тюр. 9 м. | 901 68995 170 М. | 17 Марта 97 г. Г. С. г. Майкопа, 170 М., тюр. 10 м. | 22 Сент. 94 г. Г. С. г. Майкопа, 169 М., тюр. 3 м.
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