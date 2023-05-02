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Рогов Алексей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогов
Имя
Алексей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
08 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 339
Источник
Скан
Оригинальная запись
39487. роговъ, алексъй Яковлевъ. К. изъ сс.-посел. Канск. у., Тасѣевск. в., д. Средней, 34 л., рд. Жиздринск. у., въ с. Закѣевѣ; — М. С. 4 уч. Енисейск. у., 3 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 8 Іюня 907. | 902 100718 1643 У. и У. о сс. | 902 7116 1651 У. | 91 15782 1647 У. | 92 118326 1684 У. | 89 26061 169 М.

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