Рогов Алексей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рогов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39487. роговъ, алексъй Яковлевъ. К. изъ сс.-посел. Канск. у., Тасѣевск. в., д. Средней, 34 л., рд. Жиздринск. у., въ с. Закѣевѣ; — М. С. 4 уч. Енисейск. у., 3 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 8 Іюня 907. | 902 100718 1643 У. и У. о сс. | 902 7116 1651 У. | 91 15782 1647 У. | 92 118326 1684 У. | 89 26061 169 М.
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