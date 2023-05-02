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Курика Адам Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курика
Имя
Адам
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
2264. КУРИКА, АДАМ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Детскосельск. у., Дудергофск. в., д. Шулколово;— Н. С. 7 уч. Детскосельск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 23 март 922.

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