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Давидсон Михаил Генрихович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давидсон
Имя
Михаил
Отчество
Генрихович
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3672. ДАВИДСОН МИХАИЛ ГЕНРИХОВИЧ, 37 л., г. Новгорода. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 114 ч. 1. пор. пр 3 г. Исп. 30 дек. 923.

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