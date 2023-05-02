Павленко Борис Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павленко
- Имя
- Борис
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 528
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14836. ПАВЛЕНКО, БОРИСЪ МАКСИмовъ (онъ же Борговенко). Лиш. ос. пр. изъ к. Кіевск. у., Ставянск. в., д. Яковки, 31 г.; — Кіевск. О. С., 134, 135,1630 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 18 Нояб. 908. | 904 44163 16541 У., по сов. съ приг., напеч. въ | 903 г. № 89559. 901 14198 170 М. | 99 84270 169 М.
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