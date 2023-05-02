Банасевич Маркел Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Банасевич
- Имя
- Маркел
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45099. БАНАСЕВИЧЪ, МАРКЕЛЪ ЯКОВлевъ. К. Плонск. у., гм. Сарново, д. Помяново, 37 л.; — Плоцк. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 149 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 1 Іюня 905. | 902 29246 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 45802.
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