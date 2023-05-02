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Мамцев Сергей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамцев
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
25 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8701. МАМЦЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 32 л., Енотаевск. у., Болхунск. в. и с. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. ст. 114а, 180 п. «з», лиш. св. 6 л. Срок исп. не указ., осужд. 25 января 923.

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