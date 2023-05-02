Лермонтов Константин Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лермонтов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25947. ЛЕРМОНТОВ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 38 л. Гр. Уржумск. у., Больше-Ройск. в., д. 1-ой Тонабаевой; — Н. С. 3 уч. Уржумск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. Исп. 5 мая 920.
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