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Стрельников Николай Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрельников
Имя
Николай
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
12340. Стрельников Николай Егорович, 45 л., Уральск. обл., Тюменск. окр., г. Ялуторовска. Н. С. 12 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25 нояб. 926.

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