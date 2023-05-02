Фельский Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фельский
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140500. ФЕЛЬСКІЙ, ИВАНЪ (безъ отч.). К. Сѣдлецк. г., Бѣльск. у., гм. Любекка, д. Бурвинъ, 22 л.; — М. С. г. Бѣлы 9 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт., счит. ср. съ 9 Окт. 909.
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