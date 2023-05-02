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Фельский Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фельский
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140500. ФЕЛЬСКІЙ, ИВАНЪ (безъ отч.). К. Сѣдлецк. г., Бѣльск. у., гм. Любекка, д. Бурвинъ, 22 л.; — М. С. г. Бѣлы 9 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт., счит. ср. съ 9 Окт. 909.

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