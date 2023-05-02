Симбухин Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симбухин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87563. СИМБУХИНЪ, ФЕДОРЪ ФЕДОровъ (онъ же Черенковъ, Георгій), 46 л. Мщ. изъ се. г. Каннска, рд. въ г. Летичевѣ; — Москов. О. С., 22 Марта 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Мая 911, счит. ср. съ 25 Авг. 909. | 909 44615 1647 У. | 89 54320 1655 У. | 908 114710 169 М. | 26 Мая 87 г. Врем. Воен. С. въ г. Владикавказѣ, 169 и 170 М., 1651 У. и Воин. У., тюр. 1 г. | 904 8553 169 М. | 16 Марта 84 г. Москов. Воен. С., 1 ч. 1651 У., дисципл. батал. 3 г. | 96 98745 1647 У. | 95 104493 977 11 1655 У.
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