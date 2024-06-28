Абакумов Михаил Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абакумов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44618. АБАКУМОВЪ, МИХАИЛЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣлгород. у., Никольск. в., с. Топлинки, 37 л.; — Курск. О. С. (въ 5 р.), 9, 114, 2 ч. 1655 и 2 п. 1659 У., арест. отд. 3 г. Исп. 11 Апр. 905. | 902 3 1659¹ У. | 97 33648 170 М. | 99 87417 1647 У. | 95 68070 170 М.
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