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Овчинников Степан Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Степан
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7137. ОВЧИННИКОВ СТЕПАН АФАНАСЬЕВИЧ, 18 л., Яранск. у., Сметаннинск. в., д. Овчинниково. Вятск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 дек. 923.

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