Шаповалов Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаповалов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 387
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13250. ШАПОВАЛОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 60 л., Воронежск. г., б. Павловск. у., Буйловск. в., хутора Желдаковки. Воронежск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23/ѴІІІ—24.
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