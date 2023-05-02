Скрипова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипова Анна Николаевна

Скрипова Анна Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скрипова
Имя
Анна
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9162. СКРИПОВА АННА НИКОЛАЕВНА, 55 л., Усть-Сысольск. у., Пыслдинск. в. и с. Облсуд Коми. Ст. 77 ч. 2, лиш. св. 1 ½ г. и пор пр. 1½ г. Исп. 14 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.