Кашаргин Семен Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кашаргин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4482. КАШАРГИН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 19 л., Яранск. у., Корляковск. в., д. Большие Рудки. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 1 г. 11 м. 16 д. П. в. з. с. 27/ХІІ—24.
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