Николаев Сергей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97151. НИКОЛАЕВЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙловъ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Юрьевск. у., в. и с. Спасскаго, рд. въ г. Владимирѣ; — Владимирск. О. С., 3 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. 14 дн. предв. заключ. Исп. 4 Марта 911. Спр., напеч. въ 910 г. № 79165, счит. педѣйств. | 4 Дек. 908 г. У. Чл. О. С. по Владимир. у., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. | 5 Мая 910 г. Владимир. О. С., 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 115021. | 5 Сент. 908 г. У. Чл. О. С. по Владимир. у., 169 М., тюр. 3 м., по сов. съ приг. Г. С. 2 уч. г. Владимира, 14 Авг. 908 г. (169 М., тюр. 3 м.).
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