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Пантюхин Федор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пантюхин
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7435. ПАНТЮХИН ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 25 л., Сенгилейск у., Горюшкннск. в., д. Елшанки. Н. С. 3 уч. Сенгилейск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 29 авг. 923.

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