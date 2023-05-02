Андреева Афимья Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреева
- Имя
- Афимья
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129463. АНДРЕЕВА, АФИМЬЯ МИХАЙлова (она же Лаврушина). К. Аткарск. у., К.-Чемизовск. в., д. Барановки, 35 л.; — Аткарск. У. С. 19 Авг. 909, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 12 Окт., счит. ср. съ 19 Авг. 909.
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