Галиен Спиридон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галиен
- Имя
- Спиридон
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45962. ГАЛІЕНЪ, СПИРИДОНЪ. Француз.-подд., 28 л., рд. въ Греціи; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 10 Мая 905.
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