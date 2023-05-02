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Чугунов Илья Тарасович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугунов
Имя
Илья
Отчество
Тарасович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
12364. ЧУГУНОВ ИЛЬЯ ТАРАСОВИЧ, 43 л., Брянск. г., Бежицк. у., Овстугск. в., с. Белоголова. Н. С. 10 уч. Бежицк. у. Брянск. г. Ст. ст. 2 ч. 157, 1 ч. 183, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28/ІѴ—26.

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