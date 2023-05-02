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Джафар-Оглы Алекпер

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джафар-Оглы
Имя
Алекпер
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46470. ДЖАФАРЪ-ОГЛЫ, АЛЕКПЕРЪ. Под. с., жит. г. Нухи, 25 л.; — М. С. Нухин. Мир. отд. (во 2 р.), 16, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6½ м. Исп. 29 Апр. 905.

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