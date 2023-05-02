Пушняков Федот Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пушняков
- Имя
- Федот
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8072. ПУШНЯКОВ ФЕДОТ СЕМЕНОВИЧ, 34 л., Витебск. у., Ловожск. в., д. Вербель. Н. С. 2 уч. Витебск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 мая 923.
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