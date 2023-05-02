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Колегов Семен Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колегов
Имя
Семен
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6229. КОЛЕГОВ СЕМЕН ИЛЛАРИОНОВИЧ, 35 л., . Усть-Сысольск. у., Ибек. в., д. Каргорт, Облсуд. Коми, Ст. ст. 143, 176, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 ноября 923.

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