Колегов Семен Илларионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колегов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Илларионович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6229. КОЛЕГОВ СЕМЕН ИЛЛАРИОНОВИЧ, 35 л., . Усть-Сысольск. у., Ибек. в., д. Каргорт, Облсуд. Коми, Ст. ст. 143, 176, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 ноября 923.
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