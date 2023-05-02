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Лукин Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукин
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8286. ЛУКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Ряжск. у., Ясновск. в., д. Борисовки. Рязанск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 13 дек. 923.

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