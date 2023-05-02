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Давыдов Феоген

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Феоген
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3693. ДАВЫДОВ ФЕОГЕН, 55 л., Ялуторовск. у., Красновск. в. и с. Тюменск. Губсуд. Ст. ст. 58 ч. 2, 69, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 сент. 923.

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