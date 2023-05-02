Фисюра Прохор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фисюра
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 489
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155163. ФИСЮРА, ПРОХОРЪ ИВАНОВЪ (онъ же Фесюра), К. Кіевск. у., Велико-Дмитровск. в., с. Великой-Бугаевки, 22 л.; — Кіевск. О. С. 7 Окт. 909, 134, 135, 152, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. М. С. 16 уч. Кіевск. окр. отъ 9 Сент. 909 г. (170¹ М. — тюр. 9 м.) и сего С. отъ 7 Окт. 909 г. (170 М. — тюр. 1 г.), каторж. раб. 9 л. Исп. 19 Нояб. 909.
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