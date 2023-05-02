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Козловский Станислав Валентинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козловский
Имя
Станислав
Отчество
Валентинович
Дата исполнения приговора
24 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4892. КОЗЛОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 26 л. Рд. в г. Варшаве. Н. С. 3 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 98, 180 п. «в», 187, 222, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/ѴІ—24. 

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