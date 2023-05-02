Чижов Тимофей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141248. ЧИЖОВЪ, ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВЪ. К. Донецк. окр., Колодезянск. в., пос. Петропавловскаго, 49 л., рд. Корочан. у., Зимовенск. в., въ д. Ржевкѣ; — Новочеркасск. С. П. 21 Апр. 909, 134, 135, 149, 152, 1 ч. 341, 2 п. 377 и 1 ч. 378 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Окт. 909.
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