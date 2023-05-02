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Ощепкова Прасковья Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ощепкова
Имя
Прасковья
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
13 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
9715. Ощепкова Прасковья Никитична, 54 л., Пермск. окр., Ленинск. р. Н. С. 11 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13 янв. 926.

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