Борисов Дмитрий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130239. БОРИСОВЪ, ДМИТРІЙ ПЕТРОВЪ. К. Грайворон. у., Борисовск. в. и сл., 21 г.; — Харьков. С. П. 1 Мая 909, 53, 54, 60, 62, 1 и 2 п. и 1 ч. 123 Уг. У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 20651 и приг. У. Чл. О. С. по Грайворон. у. отъ 27 Сент. 908 г. (977 У.—арестъ 3 н.), исправител. домъ 1 г. и 3 м. Исп. 10 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.