Борисов Дмитрий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Дмитрий Петров

Борисов Дмитрий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Дмитрий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130239. БОРИСОВЪ, ДМИТРІЙ ПЕТРОВЪ. К. Грайворон. у., Борисовск. в. и сл., 21 г.; — Харьков. С. П. 1 Мая 909, 53, 54, 60, 62, 1 и 2 п. и 1 ч. 123 Уг. У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 20651 и приг. У. Чл. О. С. по Грайворон. у. отъ 27 Сент. 908 г. (977 У.—арестъ 3 н.), исправител. домъ 1 г. и 3 м. Исп. 10 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close