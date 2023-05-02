Чураков Григорий Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чураков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13458. Чураков Григорий Прокопьевич, 22 л., Архангельск. у., Церковичск. в., д. Палкинской. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 28 февр. 926.
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