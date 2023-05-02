Крылова Елена Леонтьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Леонтьевна
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25514. КРЫЛОВА, ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА, 25 л. Гр. Кирсановск. у., Золотовск. в., с. Лукина; — Н. С. 2 уч. г. Козлова. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 6 д. пр. з. Исп. 18 дек. 920.
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