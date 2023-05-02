Беклер Март Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беклер
- Имя
- Март
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45189. БЕКЛЕРЪ, МАРТЪ КАРЛОВЪ. К. Лифлянд. г., Юрьев. у., Кавелехтск. в., 50 л.; — Ямбург. У. С., 169, 170 и 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 17 Мая 905.
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