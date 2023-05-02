Гулевский Дмитрий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулевский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3863. ГУЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Елецк. у., Тербунск. в. и с. В. Т. Кавказск. Краснознаменн. арм. при 1 стр. див. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Срок исп. не указ. Осужд, в дек. 923.
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