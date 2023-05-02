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Ефремов Феофил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Феофил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4555. ЕФРЕМОВ ФЕОФИЛ ПАВЛОВИЧ, 18 л., Вышневолоцк. у., Никулинск. в., д. Трофимково. Н. С. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 5 июня 923.

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