Мельц Валерьян Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельц
- Имя
- Валерьян
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84895. МЕЛЬЦЪ, ВАЛЕРЬЯНЪ МАТВѢевъ (онъ же Меле), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы; — Кіевск. О. С., 24 Марта 911, 121, 124. 152, 1 п. 1 ч. 1647, 14 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 6 Окт. 910 г. (1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 20 Мая 911. | 904 15842 272 У. | 97 63048 172 М. | 900 99237 1484 У. | 93 82249 169 М. | 99 35886 170¹ М.
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