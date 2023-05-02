Бугаев Илья Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугаев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 865. Бугаев Илья Игнатьевич, 24 л., Россошанск. у., Павловск. в., с. Казинки. В. Т. 19 стр. корп. Ст. 2 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 20/І—26.
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