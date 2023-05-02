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Фотиев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фотиев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7747. ФОТИЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ (он же ФОТИНОВ), Гр. Юхновск. у., Воскресенск. в., д. Белой Кашенцы,; Н. С. 8 уч. Медынск. у., Кража, лиш. св. 5 л., Исп. 29 авг. 919.

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