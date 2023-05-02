Туркина Агриппина Никифоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туркина
- Имя
- Агриппина
- Отчество
- Никифоровна
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29684. ТУРКИНА, АГРИППИНА НИКИФОРОВНА, 22 л. Гр. Веневск. у., Клинск. в., д. Карпова; — Н. С. Хамовническ. р. 4 отд. г. Москвы. Покупка краден., пр. р. 1½ г. Исп. 5 нояб. 920.
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