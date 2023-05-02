Чистяков Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистяков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30291. ЧИСТЯКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 30 л. Гр. Галичск. у., Новографск. в., д. Ахзатково; — Р. Т. г. Череповца. Покупка крад., лиш. св. 6 м. Исп. 30 окт. 920.
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