Мельников Павел Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Павел
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26557. МЕЛЬНИКОВ, ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Фатежск. у., Миленинск. в., с. Анненкова; — Н. С. 1 уч. Фатежск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 5 м. и 27 д. пр. Исп. 6 июля 920.
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