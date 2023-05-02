Галуненко Василий Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галуненко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1321. Галуненко Василий Ильич, 19 л., Омск. окр., Азовск. р., д. Тулубай. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «в», 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28/ѴІІ—26.
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