Русанов Иосиф Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Русанов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11234. Русанов Иосиф Яковлевич, 65 л., Белозерск. у., Кемск. в., д. В.-Двор. Н. С. 1 уч. Белозерск. у. Ст. 188, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 7 сент. 926.
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