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Доморацкая Елена Матвеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доморацкая
Имя
Елена
Отчество
Матвеевна
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
14678. ДОМОРАЦКАЯ, ЕЛЕНА МАТВЕЕВНА, 18 л. Гр. Богородицк. у., Воловск. в., 1-го Никол.-Посада; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., пр. р. 1 г. Осужд. 14 окт. 920.

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